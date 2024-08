Meglio una rete Wi-Fi o Adsl?

La necessità di avere accesso a una connessione Internet è ormai imprescindibile, per le aziende come per i privati. Qualcosa che vale sia per chi abita nei piccoli centri della provincia italiana che, ancora di più, per coloro che vivono nelle metropoli come Roma, Torino, Napoli e, naturalmente, Milano: il polo economico più importante dello Stivale.

Ma cosa è meglio: una rete Wi-Fi oppure Adsl? In questa analisi potrete trovare i pro e i contro di entrambe, così da fare una scelta consapevole ed effettivamente in linea con le vostre esigenze.

I vantaggi della rete Wi-Fi

Il termine Wi-Fi, per esteso Wi-Fi/WLAN, non è altro che l’acronimo di “Wireless Local Area Network”. Si tratta di una tecnologia di alto livello e che offre prestazioni di per sé piuttosto elevate: permette di navigare online in maniera comoda e pratica.

Che si abiti in città o nel capoluogo lombardo, l’importante è affidarsi a un servizio di installazione wifi a Milano da parte di professionisti qualificati e in grado di fare le opportune valutazioni del caso, così da configurare la rete in maniera ottimale e permettere a tutti i dispositivi di navigare su Internet.

Si tratta di una misura da non sottovalutare anche perché secondo studi recenti il 50% delle reti Wi-Fi sono datate e in quanto tali più sensibili agli attacchi informatici, complice una password più facilmente reperibile. Il fatto di contattare dei tecnici professionisti può quindi risultare interessante per programmare un aggiornamento e migliorare la prestazione del sistema.

I vantaggi delle reti Wi-Fi sono molteplici e conclamati da diverso tempo. Ecco quelli di maggiore rilevanza:

● Non essendo presenti cavi che fungono da elementi di intralcio, è possibile muoversi con maggiore agilità.

● La connessione risulta stabile: ci si può spostare sapendo di poter contare su un servizio affidabile.

● È possibile valutare sottocategorie di questa rete, individuando quella più in linea a seconda delle caratteristiche dell’immobile e le proprie esigenze.

Quando optare per l’ADSL

L’alternativa più comune alla rete Wi-Fi è l’ADSL, acronimo di Asymmetric Digital Subscriber Line, un’espressione traducibile in italiano come “linea asimmetrica di collegamento digitale”.

Senza entrare eccessivamente in tecnicismi, si tratta di una tecnologia inerente la trasmissione di dati della famiglia xDSL: consente di accedere alla rete Internet ad alta velocità.

Questo tipo di soluzione risulta tra quelle considerate migliori in assoluto, complice una spiccata semplicità di installazione e performance degne di nota.

Altri vantaggi interessanti sono la velocità superiore, la possibilità di navigare online mantenendo il collegamento telefonico libero - se si ha ancora una linea fissa - e, infine, l’opportunità di utilizzare una linea telefonica già esistente, cosa che accade nella maggior parte delle case del Belpaese.

Altre cose da sapere

Non tutti lo sanno ma, diversamente dall’ADSL, che non sempre è possibile installare, la rete Wi-Fi è in molti casi già fruibile. Nulla vieta di estenderla ulteriormente all’interno di un edificio, persino se strutturato su più piani oppure di grandi dimensioni.

Ciò si rivela molto utile per le aziende che effettuano un restyling o, comunque, in presenza di una ristrutturazione, dove si riesce così a ripartire al meglio gli spazi senza rinunciare a una connessione efficace.