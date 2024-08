Da venerdì un nuovo stop ai treni, bus in partenza dal parcheggio di via Piave

Da venerdì 9 a venerdì 30 agosto, la fermata a Domodossola degli autobus sostitutivi Domodossola-Arona è temporaneamente trasferita in Via Piave presso il parcheggio della Vigezzina. Tornano quindi fruibili i parcheggi a lato della piazza Matteotti.

Il nuovo punto di fermata è collegato alla piazza della stazione dal sottopasso della ferrovia Vigezzina . Sottopasso che “per motivi di sicurezza pubblica è chiuso dalle ore 22.30 alle ore 4 su indicazione delle Autorità competenti” segnalano da Trenord. “Negli orari di chiusura, i passeggeri dovranno seguire il percorso alternativo evidenziato. Nel fine settimana nostro personale sarà presente per dare indicazioni ai viaggiatori” spiegano da Trenord, sottolineando anche che ci saranno solamente due bus in arrivo a Domodossola nell'orario di chiusura del sottopasso. Le informazioni utili per viaggiare sul servizio sostitutivo Arona-Domodossola e sui treni Milano-Arona sono disponibili qui: www.bit.ly/3ySzvGI.