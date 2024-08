Italia-Svizzera: Tajani il 12 a Locarno vede Cassis

Lunedì 12 agosto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani effettuerà una visita ufficiale in Svizzera, dove incontrerà il consigliere federale e capo del Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae) Ignazio Cassis in Ticino. I due ministri discuteranno in particolare delle relazioni bilaterali fra i due Paesi e dell’attualità internazionale, prima di partecipare insieme alla tradizionale “Giornata della Diplomazia”, evento promosso dal Locarno Film Festival che vede l’Italia come Paese ospite di questa edizione.

Alle 14.15 è previsto un punto stampa di Tajani e Cassis, fa sapere l'ambasciata italiana in Svizzera.