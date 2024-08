Confermato il finanziamento regionale di 1,2 milioni per Villa Renzi-Cesconi

Oltre 34,5 milioni di euro per il finanziamento di 47 progetti in altrettanti comuni del Piemonte, grazie alle risorse messe a disposizione dalla regione con il Poc, il programma operativo complementare di raccordo tra le programmazioni dei fondi strutturali 2014/2020 e 2021/27.

Gli interventi sono al centro di otto accordi di area così suddivisi: Alessandrino, con i comuni di Capriata d’Orba, Castellazzo Bormida, Cella Monte, Grondona, Mirabello Monferrato, Murisengo, Quattordio, San Salvatore Monferrato; Astigiano con i comuni di Antignano, Canelli, Moncucco Torinese, Montiglio Monferrato, San Paolo Sobrito; Canavese, con i comuni di Bollengo, Forno Canavese, Leini, Montanaro e Verolengo; l’area Metromontana, per i comuni Candiolo, Cavour, Cercenasco, Moncalieri, Moncenisio, Settimo Torinese, Usseglio; Langhe, con Alba, Bossolasco, Magnano Alfieri, Montaldo Roero, Moretta, Neviglie, Priocca, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Belbo, Scarnafigi); il Nord Est, con Biella, Crescentino, Crevoladossola, Madonna del Sasso; le Alpi Mediterranee, con Bagnasco, Castelletto Uzzone, Ceva, Chiusa Pesio e la zona del Monviso, con i comuni di Cartignano, Montemale di Cuneo, Rittana e Robilante.

Il finanziamento da parte della regione di questi otto accordi è di oltre 25 milioni a fronte di un co-finanziamento da parte degli enti coinvolti che va dal 10 al 20% dell'importo dell’intero progetto. Per quanto riguarda l’area Nord Est, l’accordo di programma vale 3,6 milioni di euro per il finanziamento di quattro interventi. In particolare, nel comune di Biella l’intervento è finanziato con un intervento di 1,2 (su un totale di 1,6 milioni) milioni di euro per la riqualificazione dell’asse viario e pedonale centrale, tramite il rifacimento della pavimentazione lapidea e sostituzione corpi illuminanti. Nel comune di Crescentino, l’accordo prevede poi la realizzazione della nuova rotatoria in via Goito per un costo totale di 338.000 euro. A Crevoladossola il recupero di Villa Renzi Cesconi prevede un investimento totale di 1,5 milioni (di cui 1,2 reperiti con i fondi Poc).

“Sono risorse importanti che la regione ha saputo intercettare e mettere a disposizione dei comuni - commentano il presidente della regione Alberto Cirio e l’assessore alla programmazione economica e finanziaria Andrea Tronzano – e che permettono alle amministrazioni locali di continuare a investire sullo sviluppo del proprio territorio. Avere oggi queste risorse è il frutto di un lavoro importante e di un gioco di squadra quanto mai utile a favore della collettività piemontese e che dimostra ancora una volta che, con la buona amministrazione, si ottengono risultati importanti”.

“La regione Piemonte è fermamente impegnata nell'investire in progetti ritenuti strategici - confermano il vicepresidente Elena Chiorino e il sottosegretario alla presidenza Alberto Preioni - La cura e la manutenzione dell'arredo urbano e del patrimonio sono aspetti imprescindibili: con questo stanziamento dimostriamo una forte attenzione per il territorio nella consapevolezza che preservarlo significhi migliorare la qualità della vita delle persone”.

Questi i quattro progetti finanziati, con un totale di .688.000 euro, nel nord-ovest:

comune di Biella: riqualificazione asse viario e pedonale centrale tramite rifacimento della pavimentazione lapidea e sostituzione corpi illuminanti;

comune di Crescentino: realizzazione nuova rotatoria in via Goito;

comune di Crevoladossola: recupero funzionale del complesso di Villa Renzi-Cesconi da destinare a sede municipale;

comune di Madonna del Sasso: ristrutturazione di edificio comunale ex casa parrocchiale frazione Artò.