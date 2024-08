Bando Piccoli Comuni, più di 2 milioni a Piedimulera e alla Valle Anzasca per un nuovo albergo diffuso

Il Dipartimento Casa Italia ha promosso per il 2024 il bando Piccoli Comuni, con l’obiettivo di finanziare interventi su tutto il territorio italiano nell’ambito del Piano nazionale di riqualificazione dei piccoli comuni. Tra i 1179 progetti ammessi c’è anche quello proposto da Piedimulera, che ha ottenuto un contributo molto significativo: 2,1 milioni di euro.

“Il nostro è il comune capofila di questo progetto – spiega il sindaco Alessandro Lana – promosso in collaborazione con altri comuni della Valle Anzasca, in particolare Bannio Anzino e Macugnaga. Abbiamo quindi 700mila euro ognuno, a cui le amministrazioni aggiungeranno altri 210mila euro di tasca propria”.

L’idea è quella di dare vita ad un albergo diffuso, che troverà spazio in tre stabili dismessi nel centro dei tre paesi. “Recupereremo alcuni edifici ora abbandonati – racconta Lana -. A Piedimulera sorgerà un ostello negli spazi delle ex scuole medie, sopra la biblioteca. Per quanto riguarda Bannio Anzino saranno riqualificate le ex scuole elementari, mentre a Macugnaga la baita dei congressi”.