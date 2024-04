Con l’inizio della primavera tornano le visite guidate alle centrali idroelettriche ossolane, organizzate grazie alla collaborazione tra l’Ente di gestione Aree Protette dell’Ossola ed Enel Green Power Italia.

Si inizia sabato 13 e domenica 14 aprile con la visita alla Centrale di Verampio. Le Guide del Parchi dell’Ossola accompagneranno i visitatori alla scoperta dell’edificio realizzato da Ettore Conti, imprenditore milanese pioniere dell’elettrificazione italiana, e progettato dal famoso architetto Piero Portaluppi. Il primo turno di visite è in programma dalle 10.00 alle 12.00, mentre il secondo dalle 14.30 alle 16.30. Il costo è di 10 euro per i visitatori dai 14 anni in su, 8 euro per i ragazzi dai 6 ai 13 anni e gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

La prossima visita è invece in programma per sabato 25 e domenica 26 maggio. I posti sono limitati, ed è necessaria la prenotazione tramite l’apposito modulo.