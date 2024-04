Al via il ciclo di conferenze "Parole di Storia" al Castello di Vogogna

ACOI (Associazione culturale Ossola inferiore), presenta “Parole di Storia”, un ciclo di incontri e conferenze per raccontare gli aspetti più interessanti e salienti della nostra storia. Gli incontri, che si tengono al Castello di Vogogna, sono organizzati dall’associazione per celebrare i 30 anni dalla propria fondazione.

Gli appuntamenti sono in programma da aprile a settembre, e comprendono incontri con autori, conferenze, riflessioni, approfondimenti e molto altro. La prima conferenza è fissata per sabato 6 aprile. Il titolo è “Alle radici dell’Europa: l’arte dei Celti” e sarà tenuta da Maria Luisa Picchetti. Si tratta di un incontro all’insegna della bellezza, scegliendo l’approccio artistico fra i tanti possibili per affrontare la civiltà celtica, diffusa su gran parte d’Europa. Durante la seconda età del Ferro, i Celti furono pionieri anche per l’invenzione di nuove espressioni artistiche: si parla di arte di corte, della quale non sempre comprendiamo il simbolismo sotteso, ma che ci stupisce per la raffinatezza degli oggetti giunti fino a noi.