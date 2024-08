Le promozioni più accattivanti del web: un elenco completo

Per quanto la domanda delle famiglie per i beni tradizionali sia diminuita, secondo le ultime stime di Confcommercio, l’utente di internet è costantemente alla ricerca del risparmio. Su Google sono numerosissime le ricerche quotidiane che riguardano il dove poter trovare codici sconto, bonus e qualsiasi altra promozione che permetta di fruire di un servizio o di acquistare qualcosa a un prezzo che sia minore rispetto all’originale. Per rimanere aggiornati su questo tipo di offerte è sempre consigliabile monitorare alcuni siti di settore, come Groupon e similari, che permettono di avere in tempo reale una comparazione e un elenco di tutte le promozioni utilizzabili su internet per risparmiare qualcosina. Ma quali sono le promozioni più accattivanti del web? Vediamone una carrellata, dividendo l’argomentazione in base alle diverse tipologie.

Bonus alla registrazione o alla newsletter

Diversi siti di e-commerce o di altra tipologia di servizi consentono di ricevere alcuni codici bonus e sconto nel momento in cui si effettua la registrazione su quel determinato portale o ci si iscriva alla relativa newsletter. Non appena si completano tutti i passaggi, quindi, l’utente riceverà, o tramite schermata sul proprio dispositivo o via mail/sms, un codice univoco che permetterà di usufruire, per esempio, di una percentuale di sconto sul primo acquisto o sulla prima bolletta e così discorrendo. Un funzionamento simile lo si ha nel mondo del gioco in rete, laddove sono molti gli operatori che riservano un welcome bonus a chi abbia aperto un account di gioco. Tra questi rientrano anche i No deposit bonus, ossia più o meno piccole cifre di denaro che vengono accreditate sul conto di gioco dell’utente anche senza aver effettuato alcun versamento su di esso. A tal proposito, qui è possibile consultare la classifica dei migliori bonus casinò senza deposito stilata dal più famoso comparatore del gioco online in Italia.

Cashback

Altra opportunità interessante di risparmio elaborata da diversi portali di servizi ed e-commerce è il cashback. Si tratta di una politica molto particolare applicata da questi siti, oltre che dal Governo Italiano per un certo periodo, i quali decidono, magari, di non proporre sconti sul prezzo originale di un bene o un servizio, bensì di proporre all’utente di recuperare una percentuale del denaro speso al momento del pagamento. Per fare un esempio, se la percentuale di cashback offerta da un sito è del 10%, su un acquisto di 100€ sarà possibile vedersi rimborsati 10€. Questi potranno essere spesi o sotto forma di voucher sconto o essere accreditati su una carta di credito, di debito o prepagata, magari dopo l’accumulo di una certa somma di cashback.

Spedizione gratuita

A volte, però, non è possibile né ottenere un rimborso parziale della spesa tramite cashback, né sperare di spendere meno tramite uno sconto sul prezzo originario del prodotto. Ma alcuni siti di e-commerce permettono comunque di risparmiare qualcosina tramite la promozione che annulla qualsiasi spesa di spedizione del prodotto acquistato. Certo, magari si parla di pochi euro o poche decine di euro, ma sono comunque qualcosa che rimarrà nel nostro portafoglio invece che essere aggiunto al prezzo del bene scelto. Per ottenerlo, magari, si dovrà superare una certa soglia di spesa oppure approfittare di giornate ad hoc in cui la spedizione viene garantita come gratuita a tutti gli utenti iscritti al portale.

Giornate di sconti ad hoc e offerte lampo

Infine, è possibile che dei siti di e-commerce o servizi decidano di riproporre il modello dei saldi o del Black Friday, ossia giornate in cui numerosi prodotti vengono venduti a prezzi ribassati, a volte anche del 50% o 70%, con notevole vantaggio per i consumatori. Tali giornate vengono solitamente reclamizzate dai portali o sono fisse durante l’anno. Ma non bisogna mai dimenticarsi che, a volte, viene adottata anche la tecnica dell’offerta flash, in cui prodotti mirati vengono proposti a prezzi più che ribassati per qualche giorno o ora, senza possibilità che succeda di nuovo magari per qualche settimana. Conviene sempre dare uno sguardo approfondito alla sezione offerte di tali siti per avere una panoramica completa e, magari, sfruttare l’occasione irripetibile.