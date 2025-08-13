 / Digitale

Plinko Italia e il debutto di Napoli e Inter nelle amichevoli del 3 agosto

Il campionato che sta per iniziare sarà imprevedibile proprio il gioco Plinko Italia, sebbene il debutto di Napoli e Inter sia indicativo.

 

Cronaca società sportiva calcio Napoli - Inter: Dramma, gol e squalificati

Le prossime partite serie A che passeremo in rassegna sono un po’ come il gioco Plinko Italia, ovvero creano un effetto domino che si ripercuoterà anche nel corso di tutto il campionato.

Nello specifico, dunque, esamineremo il rendimento di Napoli e Inter che, in data 03 agosto 2025, hanno giocato delle amichevoli degne di nota.

Giocatori Serie A Napoli - Inter: le 2 rose ufficiali per la stagione 2025 - 2026

Entriamo nel vivo della questione dando uno sguardo alle rispettive rose ufficiali, i cui giocatori rappresentano, per certi versi, i pioli del Plinko game.

1. Rosa del Napoli

Come promesso, eccoci con la rosa ufficiale del Napoli. Sebbene possiamo già farci un'idea di quelli che saranno i titolari, è impossibile avere la certezza assoluta, proprio come quando si gioca in un Plinko casino.

Nome Giocatore

Nazionalità

Ruolo

Numero di maglia

Alex Meret

Italiana

Portiere

1

Nikita Contini

Italiana

Portiere

14

Mathías Ferrante 

Italiana

Portiere

25

Vanja Milinković-Savić

Serba

Portiere

32

Alessandro Buongiorno

Italiana

Difensore

4

Juan Jesus

Brasiliana

Difensore

5

Amir Rrahmani

Kosovara

Difensore

13

Mathías Olivera

Uruguaiana

Difensore

17

Giovanni Di Lorenzo

Italiana

Difensore (capitano)

22

Nosa Edward Obaretin

Italiana

Difensore

24

Pasquale Mazzocchi

Italiana

Difensore

30

Sam Beukema

Olandese

Difensore

31

Luca Marianucci

Italiana

Difensore

35

Leonardo Spinazzola

Italiana

Difensore

37

Alessandro Zanoli

Italiana

Difensore

59

Billy Gilmour

Scozzese

Centrocampista

6

Scott McTominay

Scozzese

Centrocampista

8

Kevin De Bruyne

Belga

Centrocampista

11

Antonio Vergara

Italiana

Centrocampista

26

Luis Hasa

Italiana

Centrocampista

29

Stanislav Lobotka

Slovacca

Centrocampista

68

Coli Saco

Malese

Centrocampista

94

André-Frank Anguissa

Camerunense

Centrocampista

99

David Neres

Brasiliana

Attaccante

7

Romelu Lukaku

Belga

Attaccante

9

Matteo Politano

Italiana

Attaccante

21

Lorenzo Lucca

Italiana

Attaccante

27

Giuseppe Ambrosino

Italiana

Attaccante

69

Noa Lang

Olandese

Attaccante

70

Walid Cheddira

Marocchina

Attaccante

77

Giacomo Raspadori

Italiana

Attaccante

81

Antonio Cioffi

Italiana

Attaccante

Ancora da assegnare

Mario Vilardi

Italiana

Attaccante

Ancora da assegnare

2. Rosa dell’Inter

Adesso, invece, è giunto il momento di passare in rassegna anche la rosa dell’Inter. Naturalmente, vale lo stesso discorso fatto per il Napoli, ovvero l’impossibilità di sapere con certezza assoluta chi saranno i titolari, proprio come nel Plinko gambling.

Nome Giocatore

Nazionalità

Ruolo

Numero di maglia

Yann Sommer

Svizzera

Portiere

1

Raffaele Di Gennaro

Italiana

Portiere

12

Josep Martínez

Spagnola

Portiere

13

Denzel Dumfries

Olandese

Difensore

2

Stefan de Vrij

Olandese

Difensore

6

Francesco Acerbi

Italiana

Difensore

15

Benjamin Pavard

Francese

Difensore

28

Yann Aurel Bisseck

Tedesca

Difensore

31

Federico Dimarco

Italiana

Difensore

32

Matteo Darmian

Italiana

Difensore

36

Tomás Palacios

Argentina

Difensore

42

Alessandro Bastoni

Italiana

Difensore

95

Piotr Zieliński

Polacca

Centrocampista

7

Petar Sučić

Croata

Centrocampista

8

Davide Frattesi

Italiana

Centrocampista

16

Hakan Çalhanoğlu

Turca

Centrocampista

20

Kristjan Asllani

Albanese

Centrocampista

21

Henrix Mxit'aryan

Armena

Centrocampista

22

Nicolò Barella

Italiana

Centrocampista (vice capitano)

23

Carlos Augusto

Brasiliana

Centrocampista

30

Nicola Zalewski

Polacca

Centrocampista

59

Marcus Thuram

Francese

Attaccante

9

Lautaro Martínez

Argentina

Attaccante (capitano)

10

Luis Henrique

Brasiliana

Attaccante

11

Ange-Yoan Bonny

Francese

Attaccante

14

Sebastiano Esposito

Italiana

Attaccante

70

Francesco Pio Esposito

Italiana

Attaccante

94

Mehdi Taremi

Iraniana

Attaccante

99

Formazioni società sportiva calcio Napoli - Inter

Sempre a proposito delle amichevoli giocate il 3 agosto 2025 da Napoli e Inter, nei prossimi paragrafi troverai le rispettive formazioni Serie A che hanno effettivamente preso parte ai 2 match in questione.

1. Formazione Napoli

A seguire, ecco la formazione del Napoli durante l’amichevole con il Brest, sia nel corso del primo, che del secondo tempo.

1° Tempo

Modulo

4-3-3

Porta

  • Milinković-Savić

Difesa

  • Di Lorenzo

  • Beukema

  • Rrahmani 

  • Spinazzola

Centrocampo

  • Raspadori

  • Lobotka

  • De Bruyne

Attacco

  • Neres

  • Lucca

  • Lang

2° Tempo

Modulo

4-3-3

Porta

  • Milinković-Savić

Difesa

  • Di Lorenzo

  • Obaretin

  • Rrahmani 

  • Mazzocchi

Centrocampo

  • Anguissa

  • Lobotka

  • De Bruyne

Attacco

  • Politano

  • Lukaku

  • Zanoli

2. Formazione Inter

Qui sotto, invece, la formazione scelta dell’Inter per il match amichevole contro l giovanile Under 23

1° Tempo

Modulo

3-5-2

Porta

  • Sommer

Difesa

  • Darmian

  • De Vrij

  • Bastoni

Centrocampo

  • Dumfries

  • Sucic

  • Asllani

  • Mkhitaryan

  • Carlos Augusto

Attacco

  • Bonny

  • Lautaro

2° Tempo

Modulo

3-5-2

Porta

  • Di Gennaro

Difesa

  • Pavard

  • Acerbi

  • Palacios

Centrocampo

  • Luis Henrique

  • Barella

  • Calhanoglu

  • Zalewski

  • Dimarco

Attacco

  • Thuram

  • Pio Esposito

Highlights Serie A delle amichevoli giocate il 3 agosto 2025

Vuoi conoscere le azioni più salienti delle 2 amichevoli disputate da Napoli e Inter? Se la risposta è “sì”, qui sotto trovi tutti gli highlights.

1. Napoli-Brest (1-2)

Ecco gli highlights del Napoli nel corso della partita contro il Brest.

Minutaggio

Azione rilevante

1’

Calcio d’inizio a favore del Napoli

7’

Battuta in corner per il Napoli (Lang)

8’

Tentativo di gol da parte del Brest andato a vuoto

10’

Napoli, azione di Neres e Di Lorenzo che va oltre la traversa

18’

Primo tiro in porta del Napoli (Raspadori) parato dal portiere del Brest

28’

Prima rete del Brest segnata da Ajorque

33’

Seconda rete del Brest, sempre da parte di Ajorque

41’

Tiro in porta di De Bruyne che prende il palo

52’

Cartellino giallo per Diaz (Brest)

61’

Neres esce, subentra Politano

63’

Rete segnata da Lucca

73’

Beukema esce ed entra Obaretin

2. Inter-Inter U23 (7-2)

Ovviamente, non possiamo non dare uno sguardo anche agli highlights dell’Inter contro il suo stesso U-23.

Minutaggio

Azione rilevante

7’

Parata di Sommer

9’

Rete di Spinaccè

11’

Kamata effettua un auto-gol

16’

Gol segnato da Bonny

29’

Mosconi va in gol

32’

Asllani segna su rigore

41’

Gol di Martinez

50’

Rete di Pio Esposito

64’

Luis Henrique segna a seguito di un calcio d’angolo

90’

Calhanoglu va in rete su azione

Amichevoli di Napoli - Inter e le probabili formazioni Serie A per il campionato: conclusioni

Indubbiamente, l’Inter ha fatto un bel debutto, segnando 7 gol. Non si può dire lo stesso per il Napoli, che ha perso.

Tuttavia, ci preme sottolineare che, per entrambe le squadre, non ci sono squalificati Serie A, un fattore che, per altre, si rivelerà decisivo e imprevedibile, proprio come una Plink ball che rimbalza sui pioli.

