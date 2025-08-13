Plinko Italia e il debutto di Napoli e Inter nelle amichevoli del 3 agosto

Cronaca società sportiva calcio Napoli - Inter: Dramma, gol e squalificati
Le prossime partite serie A che passeremo in rassegna sono un po’ come il gioco Plinko Italia, ovvero creano un effetto domino che si ripercuoterà anche nel corso di tutto il campionato.
Nello specifico, dunque, esamineremo il rendimento di Napoli e Inter che, in data 03 agosto 2025, hanno giocato delle amichevoli degne di nota.
Giocatori Serie A Napoli - Inter: le 2 rose ufficiali per la stagione 2025 - 2026
Entriamo nel vivo della questione dando uno sguardo alle rispettive rose ufficiali, i cui giocatori rappresentano, per certi versi, i pioli del Plinko game.
1. Rosa del Napoli
Come promesso, eccoci con la rosa ufficiale del Napoli. Sebbene possiamo già farci un'idea di quelli che saranno i titolari, è impossibile avere la certezza assoluta, proprio come quando si gioca in un Plinko casino.
Nome Giocatore
Nazionalità
Ruolo
Numero di maglia
Alex Meret
Italiana
Portiere
1
Nikita Contini
Italiana
Portiere
14
Mathías Ferrante
Italiana
Portiere
25
Vanja Milinković-Savić
Serba
Portiere
32
Alessandro Buongiorno
Italiana
Difensore
4
Juan Jesus
Brasiliana
Difensore
5
Amir Rrahmani
Kosovara
Difensore
13
Mathías Olivera
Uruguaiana
Difensore
17
Giovanni Di Lorenzo
Italiana
Difensore (capitano)
22
Nosa Edward Obaretin
Italiana
Difensore
24
Pasquale Mazzocchi
Italiana
Difensore
30
Sam Beukema
Olandese
Difensore
31
Luca Marianucci
Italiana
Difensore
35
Leonardo Spinazzola
Italiana
Difensore
37
Alessandro Zanoli
Italiana
Difensore
59
Billy Gilmour
Scozzese
Centrocampista
6
Scott McTominay
Scozzese
Centrocampista
8
Kevin De Bruyne
Belga
Centrocampista
11
Antonio Vergara
Italiana
Centrocampista
26
Luis Hasa
Italiana
Centrocampista
29
Stanislav Lobotka
Slovacca
Centrocampista
68
Coli Saco
Malese
Centrocampista
94
André-Frank Anguissa
Camerunense
Centrocampista
99
David Neres
Brasiliana
Attaccante
7
Romelu Lukaku
Belga
Attaccante
9
Matteo Politano
Italiana
Attaccante
21
Lorenzo Lucca
Italiana
Attaccante
27
Giuseppe Ambrosino
Italiana
Attaccante
69
Noa Lang
Olandese
Attaccante
70
Walid Cheddira
Marocchina
Attaccante
77
Giacomo Raspadori
Italiana
Attaccante
81
Antonio Cioffi
Italiana
Attaccante
Ancora da assegnare
Mario Vilardi
Italiana
Attaccante
Ancora da assegnare
2. Rosa dell’Inter
Adesso, invece, è giunto il momento di passare in rassegna anche la rosa dell’Inter. Naturalmente, vale lo stesso discorso fatto per il Napoli, ovvero l’impossibilità di sapere con certezza assoluta chi saranno i titolari, proprio come nel Plinko gambling.
Nome Giocatore
Nazionalità
Ruolo
Numero di maglia
Yann Sommer
Svizzera
Portiere
1
Raffaele Di Gennaro
Italiana
Portiere
12
Josep Martínez
Spagnola
Portiere
13
Denzel Dumfries
Olandese
Difensore
2
Stefan de Vrij
Olandese
Difensore
6
Francesco Acerbi
Italiana
Difensore
15
Benjamin Pavard
Francese
Difensore
28
Yann Aurel Bisseck
Tedesca
Difensore
31
Federico Dimarco
Italiana
Difensore
32
Matteo Darmian
Italiana
Difensore
36
Tomás Palacios
Argentina
Difensore
42
Alessandro Bastoni
Italiana
Difensore
95
Piotr Zieliński
Polacca
Centrocampista
7
Petar Sučić
Croata
Centrocampista
8
Davide Frattesi
Italiana
Centrocampista
16
Hakan Çalhanoğlu
Turca
Centrocampista
20
Kristjan Asllani
Albanese
Centrocampista
21
Henrix Mxit'aryan
Armena
Centrocampista
22
Nicolò Barella
Italiana
Centrocampista (vice capitano)
23
Carlos Augusto
Brasiliana
Centrocampista
30
Nicola Zalewski
Polacca
Centrocampista
59
Marcus Thuram
Francese
Attaccante
9
Lautaro Martínez
Argentina
Attaccante (capitano)
10
Luis Henrique
Brasiliana
Attaccante
11
Ange-Yoan Bonny
Francese
Attaccante
14
Sebastiano Esposito
Italiana
Attaccante
70
Francesco Pio Esposito
Italiana
Attaccante
94
Mehdi Taremi
Iraniana
Attaccante
99
Formazioni società sportiva calcio Napoli - Inter
Sempre a proposito delle amichevoli giocate il 3 agosto 2025 da Napoli e Inter, nei prossimi paragrafi troverai le rispettive formazioni Serie A che hanno effettivamente preso parte ai 2 match in questione.
1. Formazione Napoli
A seguire, ecco la formazione del Napoli durante l’amichevole con il Brest, sia nel corso del primo, che del secondo tempo.
1° Tempo
Modulo
4-3-3
Porta
Difesa
Di Lorenzo
Beukema
Rrahmani
Spinazzola
Centrocampo
Raspadori
Lobotka
De Bruyne
Attacco
2° Tempo
Modulo
4-3-3
Porta
Difesa
Di Lorenzo
Obaretin
Rrahmani
Mazzocchi
Centrocampo
Attacco
2. Formazione Inter
Qui sotto, invece, la formazione scelta dell’Inter per il match amichevole contro l giovanile Under 23
1° Tempo
Modulo
3-5-2
Porta
Difesa
Centrocampo
Dumfries
Sucic
Asllani
Mkhitaryan
Carlos Augusto
Attacco
2° Tempo
Modulo
3-5-2
Porta
Difesa
Centrocampo
Luis Henrique
Barella
Calhanoglu
Zalewski
Dimarco
Attacco
Highlights Serie A delle amichevoli giocate il 3 agosto 2025
Vuoi conoscere le azioni più salienti delle 2 amichevoli disputate da Napoli e Inter? Se la risposta è “sì”, qui sotto trovi tutti gli highlights.
1. Napoli-Brest (1-2)
Ecco gli highlights del Napoli nel corso della partita contro il Brest.
Minutaggio
Azione rilevante
1’
Calcio d’inizio a favore del Napoli
7’
Battuta in corner per il Napoli (Lang)
8’
Tentativo di gol da parte del Brest andato a vuoto
10’
Napoli, azione di Neres e Di Lorenzo che va oltre la traversa
18’
Primo tiro in porta del Napoli (Raspadori) parato dal portiere del Brest
28’
Prima rete del Brest segnata da Ajorque
33’
Seconda rete del Brest, sempre da parte di Ajorque
41’
Tiro in porta di De Bruyne che prende il palo
52’
Cartellino giallo per Diaz (Brest)
61’
Neres esce, subentra Politano
63’
Rete segnata da Lucca
73’
Beukema esce ed entra Obaretin
2. Inter-Inter U23 (7-2)
Ovviamente, non possiamo non dare uno sguardo anche agli highlights dell’Inter contro il suo stesso U-23.
Minutaggio
Azione rilevante
7’
Parata di Sommer
9’
Rete di Spinaccè
11’
Kamata effettua un auto-gol
16’
Gol segnato da Bonny
29’
Mosconi va in gol
32’
Asllani segna su rigore
41’
Gol di Martinez
50’
Rete di Pio Esposito
64’
Luis Henrique segna a seguito di un calcio d’angolo
90’
Calhanoglu va in rete su azione
Amichevoli di Napoli - Inter e le probabili formazioni Serie A per il campionato: conclusioni
Indubbiamente, l’Inter ha fatto un bel debutto, segnando 7 gol. Non si può dire lo stesso per il Napoli, che ha perso.
Tuttavia, ci preme sottolineare che, per entrambe le squadre, non ci sono squalificati Serie A, un fattore che, per altre, si rivelerà decisivo e imprevedibile, proprio come una Plink ball che rimbalza sui pioli.