"Fuori tutto" in città: le modifiche alla viabilità

Mercoledì 21 e giovedì 22 agosto torna “Fuori tutto”, l’iniziativa che anima le strade cittadine al termine dei saldi estivi. Per l’occasione, la polizia locale di Domodossola ha disposto divieti di transito e di sosta temporanei in diverse zone della città, per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione commerciale.

Per entrambe le serate è dunque previsto il divieto di transito, dalle 19.30 alle 24.00, in corso Paolo Ferraris, corso Fratelli di Dio, via Marconi, Piazza Mercato, Piazza Chiossi, Piazza della Chiesa, via Mellerio, via degli Osci, via Beltrami, via Garibaldi, via Francioli, via Facini, piazza Convenzione, via Bagnolini, via Galletti fino all’intersezione con via Cavallotti.

Il divieto di sosta è invece previsto, dalle 19.00 alle 24.00, in corso Paolo Ferraris, corso Fratelli di Dio, via Francioli, via Garibaldi, via Galletti fino all’incrocio con via Cavallotti, via Marconi (eccetto il tratto dopo il Bar Milano) e via Binda, limitatamente agli spazi antistanti i civici n.7 e 65 ed in Corso Moneta, limitatamente agli spazi antistanti i civici 46,48 e 50.