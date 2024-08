Potenziamento dei collegamenti sul lago Maggiore: la provincia chiede l'intervento del ministro Salvini

La consigliera della Lega Magda Verazzi e il presidente della provincia del Verbano Cusio Ossola Alessandro Lana hanno formalmente richiesto l'interessamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, per il potenziamento dei collegamenti sul lago Maggiore.

Tale iniziativa è stata approvata all'unanimità dal consiglio provinciale del Vco, evidenziando l'importanza strategica di migliorare la viabilità e i trasporti nella regione. L'iniziativa mira a rafforzare i collegamenti tra la Svizzera, il Piemonte e la Lombardia, sfruttando il potenziale del lago Maggiore per ridurre il traffico stradale e promuovere una mobilità sostenibile. I modelli di navigazione lacustre dei grandi laghi del nord Europa sono stati citati come esempi virtuosi da emulare, per sviluppare un'infrastruttura che possa contribuire significativamente allo sviluppo economico e alla qualità della vita dei residenti.

"La creazione di una sorta di 'autostrada sul lago Maggiore' non solo migliorerebbe il movimento di persone e merci, ma avrebbe anche un impatto positivo sull'ambiente, riducendo le emissioni derivanti dal traffico veicolare," ha dichiarato la consigliera Verazzi.

La proposta prevede la creazione di un tavolo permanente di concertazione tra le istituzioni italiane e svizzere, la regione Lombardia, la regione Piemonte e le società di navigazione del lago Maggiore. L'obiettivo è avviare un dialogo costruttivo e coordinato che possa portare alla realizzazione di questa visione strategica.

Il riferimento al quadro normativo fornito dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e dalla Legge 84/1994 (riforma della legislazione in materia portuale) sottolinea la necessità di un approccio sostenibile e giuridicamente solido per supportare questa iniziativa.

Confidando nell'interessamento del Ministro Salvini, i rappresentanti del Vco auspicano una rapida attivazione delle procedure necessarie per trasformare questo progetto in realtà, a beneficio dell'intero territorio e delle future generazioni.