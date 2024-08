Anche l'Oasi Kart di Preglia è cardioprotetta

Anche il Centro sportivo Oasi Kart, frequentato da molti sportivi appassionati e turisti, da oggi cardioprotegge i frequentatori con un defibrillatore di ultima generazione. Il dispositivo è stato acquistato e installato in questi giorni dal gestore Michele Cattani che racconta: "Ho voluto per la mia struttura un defibrillatore salvavita di ultima generazione perché più facile da utilizzare in caso di emergenza e più economico nelle spese di manutenzione".

Il defibrillatore potrà aiutare a salvare vite in caso di arresto cardiocircolatorio: "Consiglio a tutte le società sportive di cardioproteggersi e di frequentate i corsi di formazione" conclude.