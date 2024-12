La magia dei Mercatini di Natale ha animato il sabato domese FOTO E VIDEO

Tantissima gente nel primo giorno di Mercatini di Natale a Domo oragizzati dalla Pro loco della presidente Vanda Cecchetti. Le vie del centro domese e il Borgo della Cultura sono state prese d'assalto per tutto la giornata nonostante le temperature rigide che hanno caratterizzato questo sabato di metà dicembre. Nel pomeriggio di fronte a Palazzo Mellerio l'esibizione dei bambini delle scuole di elementari che hanno allietato i presenti con i loro canti natalizi.

Tante le bancarelle dal tradizionale tettuccio rosso che hanno animato il centro, 160 in tutto. Novità di quest'anno le bancarelle delle società sportive in piazza Cavour all'imbocco di via Briona e poi quelle solidali di piazza Fontana. Si riprende domenica mattina per un'altra giornata immersi nell'atmosfera natalizia.