Prima Categoria, domenica il big-match è Momo - Bagnella

Stavolta il campo principale dell’ultima giornata di andata (ma c’è ancora da recuperare l’ottavo turno) sarà quello di Momo, dove i biancorossi secondi in classifica, staccati di un solo punto dal terzetto delle capolista, ricevono il Bagnella. Gli arancioneri hanno un punto in meno dei biancorossi, ma anche una gara da recuperare, che li renderebbe potenzialmente primi in classifica.

Sulla carta l’impegno meno complicato delle tre leader del girone spetta al Piedimulera, di scena al “Liberazione” contro l’Agrano. Ma come insegna la storia di questo campionato, il risultato non è comunque scontato, anche se i granata di Lopardo sono in un periodo no e domenica scorsa hanno subito una batosta pesantissima nel derby col Bagnella. I gialloblù sono invece in un buon momento di forma e non vogliono perdere punti per strada.

Trasferta non semplice per la Virtus Villa in casa del Romagnano, squadra di metà classifica che ha avuto una leggera flessione nelle ultime tre partite, ma che rimane comunque un cliente scomodo. I biancoazzurri vogliono confermarsi in vetta, e per farlo dovranno necessariamente vincere sul sintetico di Romagnano.

Vuole mantenere il primato anche il Gravellona San Pietro, che al “Boroli” riceve la Serravallese. Gli arancioneri sembrano finalmente usciti dal periodo buio con la vittoria sul Valduggia di domenica scorsa, per i sesiani un solo punto nelle ultime tre partite, ma fin qui un ottimo rendimento in trasferta: ben quattro vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, a Bagnella: i ragazzi di Agostini sono avvisati.

Buona occasione per la Cannobiese, reduce dalla vittoria in casa della Varzese: al “Brocca” arriva il fanalino di coda Valduggia, formazione che ha raccolto sei sconfitte nelle ultime sette partite disputate. I lacuali vincendo tornerebbero in piena zona playoff, vietato sbagliare per i ragazzi di Pettinaroli.

Derby ossolano che mette in palio importanti punti salvezza al “Bonomini” di Vogogna: i verdi di Castelnuovo sono gasati dalle ultime due vittorie consecutive, e sognano l’aggancio alla Varzese di Chiaravallotti. Partita importante anche per i granata divedrini, che cercano di tenere a distanza di sicurezza l’ultimo posto e puntano alla salvezza diretta.

Infine il Fondotoce di Sena, che ospita sul proprio terreno il Sizzano. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta nel turno precedente, i neroverdi sul campo del Piedimulera, i novaresi in casa contro il Vogogna. Per i verbanesi vietato distrarsi, la quota salvezza si sta alzando continuamente.

Le partite:

Agrano - Piedimulera; Vogogna - Varzese; Cannobiese - Valduggia; Fondotoce - Sizzano; Gravellona San Pietro - Serravallese; Momo - Bagnella; Quaronese - Carpignano; Romagnano - Virtus Villadossola