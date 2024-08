Linea Sempione, aumentano le tariffe del trasporto veicoli al Lötschberg

Per la prima volta dal 2014, la ferrovia BLS (Berna- Lötschberg – Sempione) aumenta le tariffe per il trasporto veicoli del Lötschberg. Un aumento pari al 5%. ‘’L'inflazione generale e l'adeguamento dei requisiti di finanziamento del materiale rotabile rendono questo passo inevitabile per il trasporto veicoli non sovvenzionato a partire dal 1º settembre 2024’’ dicono alla BLS.

Un viaggio con un'auto fino a 3,5 tonnellate attraverso il Lötschberg costa ora 28 franchi dal lunedì al giovedì e 31 dal venerdì alla domenica, con un aumento rispettivamente di 1 e 1.50 franchi. I biglietti scontati sono ancora disponibili online. Lo sconto online sarà aumentato a 2 franchi dal venerdì alla domenica. Ciò significa che il biglietto online per i viaggi nel fine settimana costerà 29 franchi. I prezzi per i viaggi singoli con il trasporto veicoli del Sempione rimangono invariati.

‘’Il complesso e poco trasparente sistema di carte a punti per i conducenti abituali sarà semplificato – aggiunge BLS - : ora, al riscatto, un punto equivale a un franco e i punti vengono analogamente detratti dal prezzo alla cassa. La detrazione di punti effettuata fino ad ora variava a seconda del giorno di utilizzo e dell'importo della ricarica. I titolari di carte a punti continuano a beneficiare di un credito bonus. Questo vale anche per l'utilizzo delle carte a punti per il trasporto veicoli del Sempione. Inoltre, dal 1º settembre 2024 ci sarà una sola categoria di rimorchi. In precedenza si distingueva tra due classi di peso, fino a 750 kg e fino a 3,5 tonnellate. Il trasporto di un rimorchio ha ora un costo unitario di 25 franchi (in precedenza variava dai 20 ai 29.50)''.