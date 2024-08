Come ridurre l’ingresso della luce del sole in casa durante l’estate? Le principali soluzioni da adottare

La luce del sole è amata praticamente da tutti, per cui nessuno vorrebbe rinunciarvi: eppure, durante l’estate confrontarsi con i raggi cocenti del sole potrebbe essere molto complicato, e tutti hanno bisogno di ridurre la temperatura della propria casa quanto più possibile. Ma come fare? Per fortuna, esistono alcune delle migliori soluzioni da adottare in materia, così da risolvere i propri problemi e potendo godere di giornate più fresche.

Utilizzare tende oscuranti

Uno dei modi migliori per ridurre l’ingresso della luce del sole in casa, durante l’estate, è sicuramente quello che porta a utilizzare delle tende oscuranti. Queste ultime sono pensate per bloccare la luce del sole, anche se non completamente, favorendo l’illuminazione della casa ma non l’ingresso - nell’ambiente interno al proprio appartamento - di una grande quantità di luce del sole: naturalmente, le tende oscuranti possono essere utilizzate in qualsiasi stanza lo si desideri, benché si consigli di fare affidamento principalmente alle tende nel caso di stanze che sono maggiormente esposte al sole. Essendo molto importante utilizzare delle tende che siano efficaci, nella loro azione, consigliamo di far affidamento a dei professionisti del settore: per esempio, queste tende oscuranti per finestra Eclypser faranno decisamente al caso tuo qualora tu ne abbia bisogno.

Un’ottima alternativa, rispetto alle tende oscuranti, può essere caratterizzata dalle tende a rullo, che permettono di regolare la quantità di luce che può entrare in casa grazie alla presenza di tessuti oscuranti e termoregolatori, che permettono anche un maggiore raffreddamento dell’ambiente interno alla propria abitazione. Stesso dicasi anche delle tende termiche, le quali presentano un rivestimento speciale che permette di isolare la stanza, mantenendo l’ambiente caldo in inverno e rinfrescato in estate.

Utilizzare pellicole oscuranti

Un altro metodo sicuramente molto valido, per riuscire a ridurre l’ingresso della luce del sole in casa durante l’estate, è fare affidamento a pellicole oscuranti, le quali costituiscono una soluzione piuttosto moderna e, soprattutto, molto efficace per abbassare la temperatura all’interno della propria casa. Anche in questo caso è possibile godere di una serie di soluzioni sicuramente molto variegate, che si adatteranno perfettamente alle proprie esigenze: ad esempio, è possibile fare affidamento alle pellicole a controllo solare, che permettono di riflettere parte della luce del sole abbassando la temperatura in casa, con la possibilità di scegliere a seconda dei gradi di opacità che si vogliono ottenere. E ancora, rappresentano una soluzione utile le pellicole Low-E, progettate per la riduzione del calore in una stanza e per offrire anche un corretto isolamento termico nei mesi invernali, ottimizzando anche la funzione energetica della propria casa: queste pellicole sono semplici da installare, anche autonomamente e senza il bisogno di interventi esterni, poiché vanno semplicemente applicati alle superfici dove si vogliono utilizzare, senza mai risultare troppo invasive.

Persiane e tapparelle

Rispetto alle soluzioni che sono state precedentemente citate, persiane e tapparelle sono sicuramente strumenti più tradizionali, ma allo stesso tempo efficaci per controllare l’ingresso della luce del sole in casa, anche se non con la stessa precisione. Le persiane, in legno o in alluminio, possono essere regolate tramite l’inclinazione delle lamelle che permetterà di controllare la luce del sole soprattutto nelle ore più calde, quando si vuole bloccare l’ingresso dei raggi più violenti mantenendo la casa fresca. Le tapparelle avvolgibili, invece, possono essere di vario genere: tra queste spiccano le coibentate, che caratterizzano un buon isolante termico soprattutto durante i mesi estivi: gli stili, in ogni caso, sono numerosi soprattutto per quanto riguarda colori, materiali e possibilità di includere delle funzionalità aggiuntive (come nel caso di tapparelle motorizzate) che semplificheranno il processo di copertura della propria casa.