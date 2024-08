Anche Davide Pronti a "Impiatto Forte"

La terza edizione del concorso di cucina social "Impiatto Forte," promosso da Vicolungo The Style Outlets, è pronta a regalare una sfida culinaria sotto l'occhio attento dello chef Antonino Cannavacciuolo. Quest'anno, la competizione si fa ancora più avvincente con tre finalisti, un'innovazione rispetto alle edizioni passate che vedevano solo due concorrenti sfidarsi.

Tra i piatti in gara, spicca la proposta di Davide Pronti, che ha scelto di presentare le sue "Costolette di agnello al gin Tonic ossolano," una creazione che promette di conquistare i palati con il suo mix di tradizione e innovazione. - "Comunque vada sono contento perchè il mio obiettivo è di riuscire ad inserire sempre dei prodotti ossolani nei piatti che porto in giro per l'Italia e non solo. In questo caso le costolette di agnello dalla macelleria Berini di Varzo, Limone agrumi di cannobio e il ginepro dalla Val Formazza"

Entro il 26 di agosto verranno selezionati dalla giuria i tre piatti finalisti che, giovedì 12 settembre, nella piazza principale di Vicolungo The Style Outlets si sfideranno in un live show con la presenza di Cannavacciuolo, supportati dal tifo di amici, fan e visitatori del centro. L'evento, gratuito e aperto a tutti, inizierà alle 17.00.