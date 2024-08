Ciclismo, nel Cuneese ennesima vittoria per Soldarini FOTO

E fanno dieci per Lorenzo Soldarini. L'esordiente del Pedale Ossolano ha conquistato sabato la decima vittoria in stagione a Piasco, nel Cuneese., battendo in volata Manuele Solenelle del Team Cicloteca e Ludovico Maria Mollo (Esperia Piasco).

L’ossolano si confermato in ottima forma aggiudicandosi il XXXV Memorial Daniele e Domenico Cuniglio nel tempo di 1.03’51’’ , alla media di 37.588 km/h.

Bene, tra gli esordienti primo anno, il giovane Alessandro Cheula (Pedale Ossolano), giunto ottavo (staccato di soli 26’’) nella gara vinta da Nicolò Casalicchio (Madonna di Campagna).

A Montegiorgio (Marche) era in gara Sergio Globo (Pedale Ossolano) per il II Trofeo Officine Minuterie Metalliche: è giunto settimo al termine di una buona gara vinta da Davide Sdruccioli del Team Cingolani.



Mattia Godio (Allievi) è giunto terzo a Bollengo (Torino), nel trofeo Angelo Ricca, vinto da Filippo Cardi (Team Pool Cantù).

Risultati che confermano l'ottimo fine settimana per i ragazzi del Pedale.