Tornano in piazza Matteotti i bus sostitutivi del servizio ferroviario

Tramite un’ordinanza del 27 agosto, la polizia municipale di Domodossola riserva nuovamente l’area di piazza Matteotti, adiacente alla stazione ferroviaria internazionale, per la sosta degli autobus che effettuano il servizio sostitutivo ferroviario di trasporto passeggeri.

Nel parcheggio sarà dunque vigente, dal 31 agosto all’8 settembre (data prevista per il ripristino della linea ferroviaria Domodossola-Arona), il divieto di sosta con rimozione coatta, con riserva per i soli autobus del servizio sostitutivo.

Il divieto di sosta riguarderà piazza Matteotti, limitatamente all’area di parcheggio laterale, compresa tra la rotatoria di via Gramsci e l’ingresso della stazione. Gli autobus del servizio passeggeri, sostitutivo del trasporto ferroviario, dovranno accedere e allontanarsi dall’area di sosta loro riservata esclusivamente tramite il percorso concordato in sede di riunione, che comprende via Gramsci, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Giovanni XXIII e via Sempione.

Il parcheggio interno a via Piave, invece, tornerà nuovamente disponibile per la sosta degli autoveicoli dalle 7.00 di martedì 3 settembre, al termine dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.