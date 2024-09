Non si fermano i lavori nelle scuole del Vco: tutto pronto entro la fine dell'anno

Proseguono a pieno ritmo i lavori nei diversi edifici scolastici del Vco, finanziati e seguiti dalla provincia. Se le nuove aule dell’istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola sono ormai conclusi e si apprestano ad essere inaugurate, anche per quanto riguarda gli altri cantieri si sta rispettando il cronoprogramma previsto.

In particolare, come spiega il presidente della provincia Alessandro Lana, “la riqualificazione dell’aula magna dell’istituto Cobianchi di Verbania sarà completata entro settembre, in modo da consegnare agli studenti il nuovo spazio all’inizio dell’anno scolastico 2024/2025. Entro la fine del 2024 saranno invece portati a termine i lavori per le nuove aule e la nuova aula magna del liceo Cavalieri di Verbania e la costruzione della nuova sede dell’istituto alberghiero Maggia di Stresa, che andrà poi completato con gli arredi”.

“Entro ottobre o novembre 2024 – conclude Lana – saranno invece pronte le tre palestre: quella del Marconi Galletti Einaudi di Domodossola, del Ferrini di Verbania e del Dalla Chiesa di Omegna”.