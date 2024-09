Nuovi disagi per i pendolari: chiusa la tratta tra Domodossola e Premosello

Continuano i disagi per i pendolari del Vco, in particolare per coloro che percorrono la tratta Domodossola-Milano. Dopo tre mesi, lunedì 9 settembre riapre il tratto compreso tra Domodossola e Arona, che per tutta l’estate è rimasto chiuso con la necessità per i viaggiatori di ricorrere a bus sostitutivi; ma non è finita qui. Tra il 9 e il 16 settembre, infatti, sono previsti ulteriori lavori che causeranno modifiche alla circolazione tra Domodossola e Premosello Chiovenda.

I treni 10228 e 10232 provenienti da Milano Porta Garibaldi e i treni 10235 e 10239 provenienti da Domodossola sono infatti cancellati nel tratto tra Domodossola e Premosello e non sono previsti autobus sostitutivi. Altri treni regionali anticipano invece l’orario di arrivo, in entrambe le direzioni, di 6 o 7 minuti.