Le opportunità di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. IoLavoro Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

•127170 Bar Trattoria a Trontano cerca 1 cameriere/a, 1 responsabile di sala e bar. Preferibile esperienza pregressa. Richiesta intraprendenza, cordialità e predisposizione al contatto con la clientela. Orari e retribuzione da concordare.

•127169 Bar Trattoria a Trontano cerca 1 aiuto cucina, 1 lavapiatti. Preferibile esperienza pregressa e autonomia negli spostamenti. Orari e retribuzione da concordare.

•127144 Famiglia di Varzo cerca assistente familiare convivente per signora di 94 anni lucida che cammina con il deambulatore. Si richiede cura dell’igiene personale con cambio pannolone, somministrazione dei pasti e pulizie della casa. Richiesto ottimo italiano. Vitto e alloggio con stanza singolo ad uso esclusivo.

•127141 Azienda metalmeccanica di Ornavasso cerca impiegato/a contabile. Richiesta esperienza e autonomia nella gestione del lavoro. Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova. Orario full time 8.30-12.30/14.00-18.00 da lunedì a venerdì.

•127123 Azienda di Gravellona cerca addetto/a al montaggio e installazione di box doccia. Richiesta buona manualità, propensione all’apprendimento e massima serietà. Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova. Orario full time 8-12.30/14-18.30.

•127081 Mobilificio di Gravellona Toce cerca 1 posatore di mobili, meglio se con esperienza pregressa. Richiesta pat.B, buona volontà e serietà. Lavoro full time dal lunedì al venerdì, contratto e stipendio da valutare in sede di colloquio.

•127080 Mobilificio di Gravellona Toce cerca 1 disegnatore/trice per progettazione arredo di interni. Si richiedono competenze attinenti al ruolo, ottimo uso PC, buona comunicazione con i clienti e supervisione, sostituzione di personale in uscita, disponibilità a valutare un contratto flessibile in base alle esigenze del candidato/a. Lavoro dal martedì al sabato.

•127062 Azienda settore lapideo di Baveno cerca un manovale che svolga sia installazione manufatti lapidei presso i clienti, sia lavoro sulla pietra all’interno del laboratorio. Si valutano sia profili junior sia profili con esperienza: inserimento in apprendistato o tirocinio per profili senza esperienza, tempo determinato di prova con obiettivo inserimento stabile per persone con esperienza.

•127050 Azienda edile di Cannobio cerca muratori e manovali. Richiesta patente B, capacità organizzative e di lavoro in gruppo. Preferibile ma non richiesta esperienza. Inserimento a t. det. di sei mesi con obiettivo inserimento stabile