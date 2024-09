Bonus psicologo, accolte 3.325 richieste su oltre 400mila

L'Inps ha comunicato che, sulla base dei fondi attualmente stanziati, sono state accolte 3.325 domande per il Bonus Psicologo per l'anno 2024, come riportato nel messaggio 2976 del 6 settembre 2024. Le risorse allocate per il sostegno ammontano a dieci milioni di euro per il 2023 e altrettanti per il 2024.

Tuttavia, le richieste per il bonus nel 2024 sono state superiori alle aspettative: entro il termine del 31 maggio 2024, sono arrivate oltre 400mila domande (400.505), segnalando una domanda ben superiore alla disponibilità di fondi. Nel 2022, anno di debutto del bonus, con uno stanziamento di 25 milioni di euro, erano state accolte solo il 10,5% delle domande ricevute, equivalenti a circa 41mila richieste su oltre 395mila.

Con l'avvicinarsi della manovra di bilancio per il 2025, cresce la richiesta di rifinanziare il sostegno. Le prime indiscrezioni suggeriscono che si prevede un ulteriore stanziamento di circa 10 milioni di euro, sufficienti per coprire all'incirca 16mila beneficiari.

Introdotto dal decreto milleproroghe del 2021 (Dl 228/2021) e reso strutturale con la legge di Bilancio 2023, il Bonus Psicologo offre un contributo per le spese di psicoterapia con specialisti privati. Questo sostegno, pensato per aiutare i cittadini ad affrontare ansia, depressione e stress accentuati durante la pandemia, prevede un rimborso fino a 50 euro per seduta e è destinato a residenti in Italia con un ISEE non superiore a 50mila euro. Il bonus può essere richiesto una sola volta all’anno.