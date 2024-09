Esplorando il mondo dei giochi indie: Gemme nascoste da non perdere

Oltre agli sviluppatori tripla A, come Ubisoft, Rockstar, e Activision, negli ultimi anni hanno preso sempre più piede i giochi indie. Infatti grazie anche all’ascesa delle streaming e al loro basso costo, i giochi sviluppati da piccoli team sconosciuti, sono riusciti a fare breccia nei cuori dei giocatori. Complice anche il fatto che alcune delle più grandi software house hanno regalato svariate delusioni, mentre si è notata la passione e l’attenzione con cui sono stati creati alcuni di questi piccoli capolavori.

Cosa rende speciali i giochi indie?



I giochi “indipendenti” che vengono ormai in gergo chiamati indie, non sono nient’altro che giochi, che vengono sviluppati senza grandi budget e senza avere dietro di loro la grandi case di sviluppo. In questo modo i creatori del gioco hanno totale libertà nello sviluppo dei loro progetti, e non devono sottostare alle regole che spesso vengono imposte dalle software house più famose. Questo ovviamente si traduce spesso in un comparto tecnico inferiore, ma maggiore attenzione ai particolari, alla storia, e più in generale a tutto il comparto artistico.

Giochi indie da non perdere



Qui di seguito potrete trovare alcuni dei titoli indie che hanno fatto scalpore negli ultimi anni e che meritano di essere giocati.

1. Hades



Questo gioco sviluppato da Supergiant Games, è considerato uno dei giochi indie migliori degli ultimi anni. In questo gioco impersonificherete Zagreus, figlio di Ade, e affronterete sfide ed avversari sempre più difficili. Questo action-RPG rogue-like vi farà immergere in una storia incredibile e le sconfitte che subirete vi faranno comprendere la verità, questo fa di “Hades” uno dei titoli indie che va certamente recuperato per ogni appassionato del genere.

2. Celeste



“Celeste” è un videogioco che è stato sviluppato da Matt Makes Games. Si tratta di un gioco molto profondo, un platform capace di toccare anche i cuori più “duri”, che vi lascerà a bocca aperta. In questo meraviglioso indie, dovrete aiutare Madeline a scalare la montagna Celeste, superando difficoltà sie fisiche che emotive, fino a raggiungere la vetta, ma come si dice in questi casi, ciò che conta è il viaggio non la destinazione.

3. Stardew Valley



“Stardew Valley” è inveve un gioco dal gameplay e dalle atmosfere molto più rilassanti. Sviluppato da Eric Barone, questo gioco vi metterà nei panni di un agricoltore che dovrà provare a sistemare una vecchia fattoria e portarla nuovamente agli antichi fasti.

4. Hollow Knight



Questo gioco, può essere paragonato al già citato “Celeste”. “Hollow Night” infatti è un platform che vi porterà ad esplorare un mondo sotterraneo pieno di insetti e segreti da scoprire, il tutto accompagnato da una storia che saprà sorprendervi ed emozionare. Possiamo proprio dire che in questo caso Team Cherry, gli sviluppatori del titolo, hanno fatto centro su tutto, riuscendo a dare vita ad un titolo imperdibile per gli amanti del genere.

L'impatto dei giochi indie sulla scena videoludica



Negli ultimi anni abbiamo visto che anche i giochi indie sono in grado di sfornare delle perle che sanno tenere testa ai titoli tripla A. Abbiamo potuto vedere con i nostri occhi che titoli come “Among Us” e “Hades” nonostante il budget limitato, possono essere in grado di arrivare ad un grande pubblico ed essere apprezzati, mentre altri giochi ben più blasonati ci hanno dimostrato che essere una grande software house non è sempre garanzia di qualità.



Oltre a questo i giochi indie sono riusciti a farsi largo grazie anche al loro prezzo, ricordiamo infatti che la maggior parte dei giochi indie sono free-to-play, mentre quelli a pagamento spesso hanno dei prezzi simbolici che non superano i 10€. Inoltre le stesse piattaforme digitali come Steam, Playstation Store e Nintendo eShop hanno contribuito all’ascesa di questa tipologia di giochi, riuscendo a donargli la visibilità che si meritavano.

Il collegamento tra giochi indie e titoli mainstream



I giocatori di titoli mainstream come Fortnite, stanno iniziando ad apprezzare anche i giochi indie, e grazie a piattaforme come Eldorado, si possono trovare account Fortnite in vendita, cosa che permette ai giocatori di trovare risparmiare tempo e di potersi dedicare anche ad altri tipi di esperienze, come quelle offerte dai giochi indie.

Conclusione



Al giorno d’oggi il mondo dei titoli indie sta prendendo sempre più piede, e sta a noi scovare quelle piccole gemme che si nascondono dentro un mare di scelte infinite. Perchè se è vero che molte volte parlando di titoli indie, ci si ritrova ad avere a che fare con giochi che non hanno ne capo ne coda, è altrettanto vero che in questo contenitore, possiamo avere modo di trovare dei titoli capaci di mettere in seria difficoltà, anche le migliori saghe videoludiche.