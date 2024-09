Educazione ambientale e sport: il nuovo progetto di Eurodesk tra Italia e Belgio

Educazione ambientale all’aperto e sport. Sono questi gli ingredienti del progetto Eurodesk presentato questa mattina alla Canottieri Pallanza, la prima società della provincia ad aver aderito al progetto. Una ventina di giovani, del Verbano Cusio Ossola e belgi, si scambieranno 10 giorni di ospitalità nei rispettivi territori.

“Giovani che vivono lo sport a livello europeo”, spiega Francesca Bellomo (Eurodesk). “Sosteniamo la pratica sportiva negli istituti scolastici, il presidente Valter Pedretti col team della Canottieri Pallanza è stato il primo a sostenere il progetto”, commenta la consigliera provinciale Magda Verazzi.

“Come comune siamo felici d’essere stati coinvolti e appoggeremo l’iniziativa”, aggiunge Katiuscia Zucco, assessore allo sport di Verbania. “La pratica sportiva – sottolinea Pedretti – è una via privilegiata per tenere lontani i giovani da cattive strade”.

“Concretamente - conclude Mirko Migliarino della cooperativa Vedogiovane - “stiamo già conducendo una campagna promozionale non solo nelle scuole, ma anche nelle società sportive, non solo di canottaggio ma che praticano discipline all’aperto, quali ad esempio trekking e mountain bike. Al termine del progetto, fra 18 mesi, redigeremo un e-book sulle offerte di pratica sportiva in Italia e in Belgio. Promuoviamo lo sport sociale, rivolto ai ‘fragili’, giovani in condizioni economiche disagiate residenti in zone marginali lontane degli impianti sportivi e con disabilità, nel senso più ampio del termine”.