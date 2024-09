Mercato auto, brusca frenate delle immatricolazioni ad agosto anche nel Vco

Immatricolazioni in brusca frenata nel mese di agosto, tengono solo gli acquisti da parte dei privati, non quelli delle aziende e dei noleggi. Ma il 2024, ciò nonostante, è ancora positivo. E’ quanto emerge dalle ultime elaborazioni di Anfia sui dati del ministero dei Trasporti. Se ad agosto 2023 le macchine immatricolate in Piemonte erano state 9.043, nello stesso periodo di quest’anno sono state 5.443 e nessun territorio della nostra regione si è sottratto a questo calo, cominciando da Torino, che di solito traina tutti: da 6.508 a 3.240.

In molti a quanto pare hanno fatto ricorso agli sfasciacarrozze per recuperare i pezzi di ricambio e a patire questo cambiamento sono state proprio le concessionarie. Per quanto riguarda la provincia del Verbano Cusio Ossola la frenata ha comportato la discesa di quota 171 a 154, mentre per i “cugini” novaresi da 457 a 398. L’auto più venduta in Piemonte è sempre la Fiat Panda (300 unità), tallonata dalla Jeep Avenger (285), più indietro la Peugeot (2013). Nel Vco immatricolate ad agosto 2024 12 Panda, 9 Peugeot 208 e 8 Hunday L10, a Novara 21 Peugeot 208, 17 Opel Corsa e 16 Toyota Yaris.