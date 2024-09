Ganna e Longo Borghini bronzo ai mondiali di ciclismo nella staffetta mista

L'Italia si è aggiudicata la medaglia di bronzo nella gara della cronometro a squadre miste ai Mondiali di Ciclismo di Zurigo, confermando la sua posizione di rilievo nella specialità. Il sestetto azzurro, composto da Filippo Ganna, Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin e Gaia Realini, ha chiuso la prova a soli 8"25 dall'Australia, vincitrice della gara con un tempo finale di 1h12'52"28, mentre la Germania si è piazzata al secondo posto con un ritardo di soli 85 centesimi.

Per l'Italia, si tratta della terza medaglia nella cronometro a squadre miste, a seguito del bronzo del 2021 in Belgio e dell'argento del 2022 in Australia.