Disagi nel weekend sulla linea Domodossola - Milano

Non c'è pace per i viaggiatori sulla linea Domodossola - Milano: oltre ai ripetuti e quotidiani ritardi sui treni, per domenica 29 settembre sono previsti disagi a causa della sospensione della circolazione tra Gallarate e Somma Lombardo per l'apertura di un cantiere.

La circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Gallarate e Somma Lombardo dalle ore 22.10 di sabato 28 alle ore 05.10 di lunedì 30 settembre. I treni del servizio regionale saranno cancellati tra Gallarate e Somma Lombardo e sostituiti da autobus mentre nella sola giornata di domenica 29 settembre i treni Eurocity tra Milano Centrale e Domodossola saranno soppressi e sostituiti da un servizio bus per assicurare la connessione con la tratta svizzera.

Trenitalia ha previsto un servizio bus sostitutivo Gallarate e Somma Lombardo il cui orario varierà in funzione delle condizioni del traffico stradale. Riaperta la linea, lunedì 30 settembre vi sarà lo sciopero del personale dei treni Trenord aderenti alle sigle sindacali Osr Uilt-Uil e Orsa Ferrovie. I treni di Trenord saranno dunque a rischio dalle 3 di lunedì 30 settembre alle 2 di martedì 1° ottobre.

Dovrebbero essere assicurati i treni che circolano nelle fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21. Saranno invece regolari i treni gestiti da Trenitalia e l'alta velocità.