Mario De Lellis nuovo segretario generale della Filca Cisl Piemonte

Mario De Lellis, classe 1976 (48 anni tra qualche giorno), di San Maurizio Canavese, è il nuovo segretario generale della Filca Cisl Piemonte, il sindacato degli edili Cisl che in regione conta quasi 16 mila iscritti.

Lo ha eletto con 40 voti su 41 il Consiglio Generale della federazione, riunito nella sede regionale Cisl, a Torino, alla presenza dei segretari generale e generale aggiunto della federazione nazionale, Enzo Pelle e Ottavio De Luca, e del segretario regionale Cisl, Luca Caretti. De Lellis sarà coadiuvato in segreteria regionale da Vincenzo Battaglia, 55 anni, della Filca Cisl Cuneo, che assumerà il ruolo di segretario generale aggiunto, e da Carlo Rivellino, 55 anni, della Filca Cisl Piemonte Orientale.

De Lellis prende il posto di Massimiliano Campana, alla guida della federazione regionale degli edili Cisl negli ultimi 3 anni, che è stato chiamato a svolgere altri incarichi all’interno della Cisl Piemonte.

Diploma di elettrotecnico e dipendente di un’azienda del legno, De Lellis si iscrive alla Cisl nel 1997. Diventa delegato aziendale e pochi anni dopo viene chiamato a fare l’operatore a tempo pieno. Gira per i cantieri della provincia e assume, per circa dodici anni, il ruolo di responsabile della Val di Susa. L’esperienza acquisita sul campo lo porta in segreteria Filca Cisl Torino dove diventa segretario generale nel dicembre 2022. Da diversi anni è anche componente del Consiglio generale nazionale e del Comitato esecutivo nazionale della Filca Cisl.

Dopo aver ringraziato il segretario uscente Massimiliano Campana per “aver lasciato in eredità una federazione forte, unita, autorevole e protagonista della vita sociale, economica e sindacale della regione”, De Lellis ha ribadito che la sicurezza sul lavoro continua ed essere la priorità di tutta la Filca Cisl.

“La terribile tragedia di Brandizzo dell’agosto del 2023 – ha spiegato il neo segretario generale della Filca Cisl Piemonte – ci insegna che la strada da percorrere è ancora lunga e difficile. La formazione, la prevenzione, l’innovazione, la cultura della sicurezza restano i pilastri sui quali costruire le tutele dei nostri addetti. E in questa partita la bilateralità resta un eccezionale strumento di legalità, di assistenza, di tutela, di sicurezza e di dignità per i lavoratori del settore”.

Il segretario generale della Filca Cisl, Enzo Pelle, intervenuto ai lavori del Consiglio generale della federazione regionale, ha parlato invece della “Patente a Crediti”, da sempre cavallo di battaglia della Filca Cisl, che entrerà in vigore il prossimo 1 ottobre.

“Si tratta di uno strumento prezioso e atteso da anni – ha precisato il segretario generale Filca Cisl Pelle – perché punta alla qualificazione del settore partendo dall’uomo e dal lavoro, e ha come obiettivo garantire sicurezza e legalità nei cantieri. In particolare, la Patente è indispensabile per poter lavorare nei cantieri: prevede un punteggio iniziale che si riduce in caso di incidenti, mentre in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente viene sospesa. I crediti perduti possono essere recuperati tramite percorsi di formazione”.