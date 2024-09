Patente a crediti nei cantieri: un incontro formativo con Cna Piemonte Nord

Tutte le imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili, con o senza dipendenti, dal 1° ottobre 2024 dovranno avere la patente a crediti per poter continuare a lavorare, salvo proroghe visto che il decreto attuativo non è ancora stato pubblicato. Il provvedimento, che nelle intenzioni del legislatore ha lo scopo di migliorare la sicurezza nei cantieri, impatterà su tutta la filiera delle costruzioni. Cns Piemonte Nord organizza un incontro informativo per le imprese del settore, che si terrà giovedì 3 ottobre alle 18.30 nella sede di Novara (in viale Dante 37).

Intervengono Filippo Calcagno, presidente Cna Costruzioni Piemonte Nord, Alberto Ruga, responsabile Cna Costruzioni Piemonte Nord, e Riccardo Masini, responsabile nazionale di Cna Costruzioni. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione; chi non potrà partecipare di persona potrà collegarsi da remoto.