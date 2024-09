Integrazione e innovazione: Comunic@Ens e il '112 sordi' per un futuro senza barriere

"Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini attenti e impegnati possa cambiare il mondo. Infatti, è l'unica cosa che l'abbia mai fatto."

Con queste parole è iniziata la giornata dedicata ai risultati e alle sfide future del progetto Comunic@ENS e Comunic@ENS PRO, il 25 settembre, al Grattacielo Piemonte.

A quasi due anni dall'implementazione della piattaforma, sono stati condivisi i traguardi raggiunti e l'evoluzione verso il nuovo Comunic@ENS_PRO, oltre all'integrazione con il Numero Unico di Emergenza 112SORDI.

Dal 7 ottobre 2022, quando la piattaforma festeggiava i suoi 10 anni di servizio, Comunic@ENS è diventata la prima piattaforma multicanale in Italia per la comunicazione tra persone sorde e udenti, grazie alla collaborazione con 3punto6, azienda leader nello sviluppo di tecnologie accessibili.

Questo sistema ha abbattuto barriere storiche, consentendo la comunicazione in tempo reale con operatori specializzati e tramite diversi canali, come videochiamate, sms, chat, email e app. Tutto ciò è stato possibile grazie a fondi regionali e al Fondo per l’Inclusione delle persone Sorde e con Ipoacusia, promosso dal Ministro per le Disabilità.

«E' un'iniziativa estremamente importante – commenta il presidente della Regione Alberto Cirio - che permette a tutte le persone sorde di poter utilizzare i numeri e i servizi di emergenza che la Regione mette in campo. Questo è un momento cruciale perché capire dove siamo arrivati e capire le cose buone che abbiamo realizzato insieme è il presupposto migliore per riuscire a impostare i progetti per il futuro con l’obiettivo di far sì che tutti i servizi, soprattutto quelli relativi alla salute, siano davvero a disposizione e accessibili a tutti.»

«Il Servizio ComunicaEns – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Maurizio Marrone - rappresenta un'avanguardia tutta piemontese nel garantire l'accesso alle persone sorde ai servizi che sarebbero altrimenti loro preclusi. Sono orgoglioso di aver sostenuto il potenziamento "Pro" del servizio per portare il videointerpretariato Lis anche nei Pronto Soccorso. Come Regione Piemonte non ci fermeremo finchè non cadranno tutte le barriere comunicative»

«L’integrazione tra Comunic@ENS e il Numero Unico di Emergenza per Sordi –sottolinea l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi - è un passo decisivo verso un sistema che non esclude nessuno. Garantiamo accessibilità, diritti e sicurezza per tutti, perché nessuno deve essere escluso o rimanere indietro»

L’evento non sarà solo un’occasione per celebrare i successi, ma anche per lanciare nuove sfide, come il potenziamento della piattaforma Comunic@ENS_PRO, che apre nuove opportunità digitali per aziende sanitarie e ospedaliere e utenti Sordi.