Diario Amico torna nelle scuole del Vco

Nella mattinata di martedì 1° ottobre è stato presentato, nell’ex Cappella Mellerio di Domodossola, il Diario Amico per l’anno 2024/2025. Durante lo stesso incontro è stata presentata anche la nuova edizione del premio Info-Point – Leggere le montagne. Le iniziative sono promosse da Ars.Uni.Vco in collaborazione con l’ufficio scolastico della provincia del Vco.

Il Diario Amico è uno strumento inclusivo, volto a favorire la lettoscrittura e l’organizzazione spaziale - aspetti strettamente connessi ai processi di apprendimento – progettato per supportare gli studenti con difficoltà di apprendimento, in particolare la dislessia. Per la sua creazione sono state quindi introdotte specifiche strategie, tra cui in particolare l’utilizzo di font ad alta leggibilità della casa editrice Biancoenero. Il diario si avvale inoltre della consulenza tecnico scientifica di Giacomo Stella, uno dei massimi esperti di riferimento nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento e fondatore della rete di centri specialistici Sos Dislessia, uno dei quali ha sede proprio a Domodossola allo Studio ABC della dottoressa Francioli.

La nuova edizione del diario contiene gli elaborati vincitori della passata edizione del concorso letterario Info-Point, rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e a tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado. Il Diario Amico, anche quest’anno, viene distribuito nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta la provincia del Verbano Cusio Ossola.