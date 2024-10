Ambulanze 118 e algoritmi, Valle (Pd): "Quattro settimane per chiudere questa partita"

"Nel corso delle audizioni della IV Commissione dedicate al tema dell’utilizzo degli algoritmi per l’emergenza urgenza, oggi c’è stato modo di affrontare nel dettaglio i diversi punti di vista sulla questione. Accogliamo come positivo l’impegno del direttore generale Sottile ad aumentare i medici nel sistema emergenza urgenza e ad abbreviare il più possibile i tempi per l’adozione degli algoritmi, fissando l’obbiettivo a quattro settimane e comunque non oltre le otto settimane", dichiara il consigliere regionale del Pd Daniele Valle.

"È la via maestra per riconoscere un lavoro che sul campo si fa da anni, superando i corporativismi, per rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini e per riconoscere la professionalità e la competenza degli infermieri. Restano da risolvere alcune questioni di contenuto, tra cui la somministrazione di alcuni farmaci analgesici e l’esclusione dell’autorizzazione medica per taluni passaggi: punti su cui in Commissione è emersa una concreta disponibilità ad affrontarli e risolverli. Dal nostro punto di vista resta, però, anche la necessità di adottare il modello dell'auto medica in maniera uniforme e funzionale su tutto il territorio", conclude Valle.