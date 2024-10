Giornata di preghiera e digiuno per la pace: Appello della Conferenza Episcopale Italiana

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, raccogliendo l’appello del Papa, invita oggi le comunità ad unirsi alla giornata di preghiera e di digiuno per la pace. Le parrocchie di Villadossola per implorare da Dio la conversione e la pace si ritrovano ad Antrona nella chiesa parrocchiale per il Rosario per la pace oggi alle 17.30, mentre questa sera nella chiesa parrocchiale della Noga dove si festeggia la festa patronale della Madonna del Rosario alle alle 20.30 sarà celebrata la messa per la pace.

Nel passato fine settimana invece il Vicariato delll'Ossola ha organizzato a Domodossola una due giorni per la Pace nella chiesa di Sant'Antonio della Cappuccina in occasione della festa di San Francesco. Le iniziative rientravano nel programma dell'Ottobre missionario Una finestra sul mondo organizzato dalla diocesi. Il 4 si è tenuta alla Cappuccina la preghiera per la pace e sono state ricordate 37 situazioni di guerra nel mondo e per ciascuna è stata accesa una luce la preghiera si è conclusa con la benedizione dei sacerdoti presenti e la consegna di un tau con la scritta pace ai partecipanti. Il giorno successivo sempre nella chiesa della Cappuccina è stata la volta di una conferenza dal tema “La III guerra mondiale è ancora a pezzi?” sono intervenuti i giornalisti Fulvio Scaglione e Giorgio Bernardelli, ha moderato la conferenza il giornalista Maurizio De Paoli.

Tutti i relatori hanno concordato che lo scenario che ci troviamo di fronte sembra sempre più simile a quello delineato all'inizio del proprio pontificato da Papa Francesco: una "terza guerra mondiale a pezzi" che interessa diverse parti del mondo e che mette in discussione non solo l'equilibrio internazionale, ma anche il ruolo dell'Occidente e, in particolare, dell'Unione Europea. Il 25 ottobre alle 15 invece ci sarà l'appuntamento mensile organizzato dal gruppo di preghiera di Medjugorje dell'Ossola per la recita del Rosario della pace davanti alla grotta della Madonna di Lourdes del Sacro Monte Calvario.