Riaperta la strada internazionale del Sempione

E' stata riaperta questa mattina la strada internazionale del Sempione, chiusa da sabato dopo la caduta della valanga a Paglino. La chiusura nel week end pasquale aveva creato non pochi disagi a vacanzieri che dovevano rientrare in Svizzera, ma anche ai tanti frontalieri che la mattina partono da Iselle.

Disagi si erano registrati anche a causa dell'arrivo ad Iselle di numerosi camion che non erano stati deviati prima di immettersi sula statale del Sempione, nonostante gli avvisi sulla superstrada che annunciavano la chiusura del Sempione.

Ieri la strada non era stata riaperta dopo il sorvolo con l'elicottero per monitorare la zona della valanga dall'alto, questa mattina le condizioni meteo hanno permesso di riaprire in sicurezza l'arteria internazionale.