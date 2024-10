Con Csvnet Piemonte un incontro formativo sulla "rivoluzione" dell'Iva nel terzo settore

Proseguono gli eventi formativi proposti dal coordinamento Csvnet Piemonte e dedicati agli enti del terzo settore. Il prossimo appuntamento è in programma per giovedì 10 ottobre e prevede una formazione sulle novità riguardanti l’Iva che entreranno in vigore da gennaio 2025.

Questi i temi affrontati nel corso dell’incontro: normativa Iva fino al 31 dicembre 2024; analisi della nuova normativa: problema dell'armonizzazione delle norme e allargamento della base imponibile; le due strade possibili dal 1° gennaio: Iva ordinaria o regime forfettario. I relatori sono Luigi Gastini e Melissa Lonetti, commercialisti consulenti di Csv Alessandria e Cuneo. L'incontro si svolge dalle 17.30 alle 19.00 da remoto.