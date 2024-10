Grande successo per "Lo Pan Ner" a Montecrestese FOTO

Anche l'edizione 2024 de "Lo Pan Ner – i pani delle Alpi" a Montecrestese si è rivelata un successo, con dieci forni frazionali che hanno aperto le loro porte ai visitatori, offrendo un'esperienza unica nel cuore delle Alpi. Tra i forni storici, il Museo del Forno a Pontetto e quello di Portano hanno incantato i partecipanti con la loro atmosfera suggestiva, mentre le frazioni di Borella, Giosio, Naviledo, Alteno, Altoggio, Nava, Lomese e Roledo hanno sfornato specialità tradizionali nei forni di fine Settecento e inizio Ottocento.

Oltre al celebre pane di segale, le frazioni hanno proposto varianti deliziose come il pane con uvetta, noci e fichi. Alcuni forni hanno arricchito l’offerta con prelibatezze locali: dalle pere al forno e torta di pane di Borella, ai cantucci di Lomese, passando per le pizze preparate nei forni di Giosio e Nava. Non sono mancati piatti tipici come il risotto di Nava, la polenta e tapelucco di Altoggio, e l'arrosto di Roledo.

"È stata un’edizione emozionante – ha dichiarato Guido Tomà, presidente della Pro Loco Montecrestese Aps – vedere oltre 200 volontari uniti, dalle frazioni più basse a quelle più alte, è stato un grande successo per il paese. Nonostante le difficoltà organizzative, l’impegno di tutti ha reso possibile questo evento. L'invito per il 2025 è d'obbligo, e lavoreremo per fare ancora meglio."