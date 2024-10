Con Il Nuovo Mosaico un incontro sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari

L'associazione di prevenzione, benessere e salute Il Nuovo Mosaico organizza un incontro sul tema della prevenzione delle malattie cardiovascolari. L'appuntamento è in programma al teatro del Collegio Mellerio Rosmini il 25 ottobre alle 20.30.

Aprirà la serata il professor Mario Sgro, presidente dell'associazione. Poi il dottor Fabrizio Comaita, presidente di PediacoopH24, introdurrà la conferenza; interverranno quindi il dottor Giulio Clerici, medico dello sport che tratterà il tema “Cuore e movimento prevenzione e terapia: un caso interessante”; seguirà il medico endocrinologo Attilio Ardizzi, che tratterà di alimentazione salvacuore.

A chiudere l'incontro sarà il cardiochirurgo Andrea Audo, direttore della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Alessandria, che parlerà di “Aneurismi dell'aorta, un nemico subdolo e silenzioso”. Al termine sarà presentato il concorso per dieci borse studio del valore di 1000 euro ciascuna, offerte da Pediacoop H24 group, in memoria di Ettore Tibaldi, presidente della Repubblica dell'Ossola. Un contributo allo studio per studenti residenti nel Vco iscritti al corso universitario di medicina e chirurgia nell'anno scolastico 2024-2025.