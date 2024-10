Lavori nella galleria Stabioli: senso unico alternato sulla SS 549 di Macugnaga

Anas ha programmato l’intervento di sostituzione di 43 punti luce all’interno di galleria ‘Stabioli’, al km 23 della statale 549 di Macugnaga, nell’ambito del territorio comunale di Macugnaga. Le lavorazioni saranno eseguite con il senso unico alternato a partire da giovedì 24 ottobre fino a sabato 23 novembre, esclusi festivi e prefestivi.

Il programma degli interventi prevede lo smontaggio dei corpi illuminanti esistenti e il montaggio di punti luci led a risparmio energetico con installazione di una nuova canalina per i collegamenti e la sostituzione del quadro elettrico.

L’intervento sugli impianti in galleria ‘Stabioli’ rientra in un ampio corpo di lavori attivato da Anas su tutto il territorio piemontese che prevede la sostituzione delle lampade esistenti con punti luce led a risparmio energetico, per un investimento complessivo che ammonta a circa 2,5 milioni di euro.