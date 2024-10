Classifica Open Polis, l’ossolano Borghi è 29esimo per “produttività” tra i senatori

Mentre inizia la maratona della manovra, in queste ore sono stati diffusi da alcuni media i dati “Open Polis” relativi alla produttività dei nostri parlamentari. A due anni dalla legislatura, così si legge, sono state approvate pochissime proposte dalla pattuglia piemontese eletta a Roma, tra cui la nascita della Giornata dell’Agricoltura.

Il dialogo c’è, ma non produrrebbe effetti concreti. Per quanto riguarda le posizioni in graduatoria, l’unico eletto nel Verbano Cusio Ossola, il senatore di Italia Viva, Enrico Borghi, si issa al ventinovesimo posto su 205 colleghi.

Per lui 352 votazioni saltate per missioni o congedi, 55 voti “ribelli”, il 90,7% delle presenze, 2,3% di assenze, 0 disegni di legge con approvazione parziali e 0 divenuti legge. E nella vicina provincia di Novara, 29esimo posto anche per l’aronese Alberto Gusmeroli, eletto alla Camera dei deputati nelle fila della Lega.