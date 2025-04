Magliano (Moderati): “Le strisce blu non siano più una tassa sul volontariato"

La Regione Piemonte istituirà un tavolo di coordinamento con Anci Piemonte, Province, Città Metropolitana di Torino e Assessorato regionale competente per identificare le modalità (contrassegno, registrazione della targa o quant’altro) per cui i mezzi di trasporto degli Enti del Terzo Settore iscritti al registro nazionale non pagheranno più le strisce blu per il parcheggio quando siano impegnati nel trasporto di persone con disabilità, anziane, con patologie croniche o oncologiche, indipendentemente dalla sussistenza di agevolazioni specifiche nel comune in cui l’Ente ha sede. E’ quanto prevede l’Ordine del Giorno a firma Silvio Magliano, Presidente del Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale, approvato all'unanimità dall’Assemblea di Palazzo Lascaris.

“Gli spostamenti intercomunali – spiega Magliano – sono da sempre problematici per gli ETS impegnati in servizi di trasporto solidale: se anche hanno agevolazioni nel comune in cui hanno sede, certamente queste non hanno valore in altri comuni, specialmente in quelli in cui sono ubicate strutture sanitarie, pubbliche o private. Spostamenti di questo tipo diventeranno sempre più frequenti con le nuove Case di Comunità e i nuovi Ospedali di Comunità e con la sempre maggiore diffusione di zone con sosta a pagamento in tutti i Comuni del territorio. Agevolare gli ETS e i Volontari, che ringrazio per la costante presenza e l’impegno, che svolgono servizio di accompagnamento di persone con mobilità ridotta significa sostenere il diritto alla mobilità e permettere a tante persone in difficoltà di muoversi per ragioni sanitarie, ma non solo, anche per lavoro e socialità”.

“L’inverno demografico – conclude Magliano – renderà questi spostamenti sempre più frequenti e necessari: le strisce blu non siano più una tassa sul Volontariato francamente inaccettabile”.