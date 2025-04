Dal Pd domese un ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina

Il gruppo consiliare del Partito Democratico, in accordo con la propria segreteria cittadina, ha depositato un ordine del giorno da presentare e discutere nel corso del prossimo consiglio comunale di Domodossola. La richiesta presentata è chiara: il “riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell’Italia e dell’Europa”. L’ordine del giorno, se approvato, impegnerà il sindaco a inoltrare il documento alle massime autorità dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica.

“Ciò che sta avvenendo in Palestina – si legge in una nota del Pd domese - sia nella striscia di Gaza che nei territori della Cisgiordania, non può e non deve lasciarci indifferenti. La nostra storia, i valori di civiltà per il cui mantenimento il nostro popolo ha sofferto e lottato, ci fanno sentire vicini alla tragedia di quella popolazione. Di fronte alla sostanziale inerzia di molti governi occidentali – compreso il nostro - a noi cittadini spetta il compito di far sentire la propria voce e sollecitare, con tutti i mezzi che sono in nostro possesso, il Governo ed il Parlamento italiano ad uscire dalle generiche dichiarazioni”.

“È certo che riconoscere alla Palestina la dignità di Stato – concludono i dem - lungi dal risolvere il dramma delle innumerevoli morti, può concorrere alla costruzione del necessario caposaldo di principio: due popoli, due Stati. Confidiamo che l'Aula Storica del Palazzo di Città possa costituire ispirazione per i consiglieri tutti verso un voto di civiltà”.