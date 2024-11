Calo della fiducia nel mese di ottobre per consumatori e imprese

Nel mese di ottobre si sta registrando una diminuzione sia dell'indice di fiducia dei consumatori, sceso da 98,3 a 97,4, sia dell'indicatore delle imprese, che passa da 95,6 a 93,4. Questo calo segna il livello più basso per il clima di fiducia delle imprese dall'aprile 2021. La causa principale del decremento per le aziende è attribuibile al peggioramento nei settori manifatturiero e dei servizi di mercato, mentre per i consumatori il deterioramento delle opinioni sulla situazione economica generale incide negativamente sulle aspettative future.

Analizzando il contesto, il clima economico tra i consumatori ha mostrato un abbassamento da 103,9 a 99,7, con una riduzione anche delle previsioni per il futuro, scese da 97,4 a 95,0. Sebbene il clima personale e quello corrente mostrino un lieve miglioramento, il pessimismo generale rimane predominante. Per le imprese, la fiducia è diminuita in particolare nel settore dei servizi di mercato, da 100,4 a 95,3, mentre ha registrato un incremento nelle costruzioni e nel commercio al dettaglio.

Le componenti degli indici di fiducia mostrano un abbassamento dei giudizi sugli ordini e una crescente insoddisfazione nella manifattura, mentre nel settore delle costruzioni si nota un miglioramento. A livello di utilizzo degli impianti, le aziende segnalano una diminuzione, raggiungendo il minimo dal 2014, con un aumento delle imprese che indicano l'insufficienza di domanda come ostacolo alla produzione.