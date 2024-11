Ieri in Prefettura il tavolo per la sicurezza nei luoghi di lavoro

“Un piano di azione per rafforzare le iniziative di prevenzione sugli incidenti sul lavoro, elaborazione di strategie condivise tra tutti gli enti, istituzioni, ed organizzazioni datoriali e sindacali, la massima attenzione alla prevenzione e ai controlli”: questo quanto emerso oggi nella riunione organizzata dalla Prefettura del Verbano Cusio Ossola sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dal confronto fra tutti i soggetti interessati è emersa la necessità di disporre, altresì, di un quadro informativo aggiornato sulla fenomenologia in esame nel territorio provinciale. Nello specifico per intervenire miratamente sull’osservanza delle leggi a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e per attenuare i fattori di rischio presso le realtà lavorative più esposte occorre adottare iniziative idonee, in base ad un condiviso “piano d’azione”, al fine di innalzare il livello di attenzione per una maggiore consapevolezza sui rischi e sulle necessarie misure da adottare in tema di prevenzione.