Persona dispersa in Valle Antrona, soccorritori in azione

Soccorritori in azione dalla tarda serata in Valle Antrona per il mancato rientro di una persona. La squadra di Villadossola del Soccorso Alpino, con le squadre del Sagf e i Vigili del fuoco sono impegnate nelle ricerche di una persona, un uomo di 56 anni di Verbania, che non ha fatto rientro a casa. Le ricerche sono scattate in Valle Antrona a Seppiana nel Comune di Borgomezzavalle.