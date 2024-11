Black Friday & Cyber Monday 2024: 3 modi per risparmiare

Black Friday e Cyber Monday, ormai da molti anni, sono al centro dei sogni di tutti i consumatori che amano risparmiare e non intendono lasciarsi sfuggire l'occasione di portarsi a casa gli oggetti e gli articoli che desiderano da sempre a piccoli prezzi. Proprio così, piccoli prezzi, perché Black Friday e Cyber Monday saranno, anche nel 2024, le giornate in cui migliaia di prodotti andranno in sconto anche fino al 75%.

Black Friday e Cyber Monday: l’origine

Il primo a nascere, in ordine di tempo fra Black Friday e Cyber Monday, è il Black Friday. Il Venerdì Nero comincia ad affacciarsi in America negli anni '60 e prendeva forma il venerdì successivo al giovedì del Ringraziamento, che si tiene ogni anno il quarto giovedì di novembre. Il Black Friday dava il via agli acquisti e ai regali del Natale, tanto che alcune grandi catene statunitensi decisero che a partire da questa data, e per alcuni giorni, avrebbero offerto ai clienti sconti fino al 50%. Rispetto al passato oggi gli sconti imperversano sui brand e raggiungono percentuali altissime come il 75%.

Il Cyber Monday, a differenza del fratello maggiore, nasce solo nel 2005 . L'obiettivo è quello di invogliare i consumatori a fare acquisti online di prodotti tecnologici. Black Friday e Cyber Monday, quest'anno, cadranno rispettivamente il 29 novembre e il 2 dicembre, ma gli sconti cominceranno in molti store anche prima del venerdì e proseguiranno per qualche giorno dopo il lunedì, quindi, per approfittare di tutte le offerte, sarà necessario restare connessi.

Come risparmiare durante il Black Friday e il Cyber Monday: 3 trucchi da mettere in pratica

1. Stilare una lista dei prodotti utili

Ancor prima che giunga il Black Friday sarà importante dar forma a una vera e propria lista delle cose necessarie e davvero utili. Capita, infatti, che presi dalle offerte e dagli sconti, molti consumatori facciano acquisti di impulso, di prodotti non realmente necessari e che poi, inevitabilmente, portano ad un pentimento. Inoltre, spese inutili non fanno altro che assottigliare il budget disponibile. Ciò spesso impedisce di fare buoni affari con i prodotti che realmente sono necessari in casa. Stilare una lista, quindi, ti permetterà di aver chiaro il focus e impedirà di perdere la rotta.

2. Risparmia ancora di più con i codici sconto

Se il Black Friday e il Cyber Monday consentono proprio a tutti di risparmiare su qualsiasi tipologia di prodotto tu abbia in mente di acquistare, puoi ottenere uno sconto ulteriore sui prezzi già ribassati se ricorri a un buono sconto. Applicando i codici sconto dedicati al Cyber Monday, come quelli di Discoup.com , potrai infatti godere di un risparmio ulteriore che farà bene anzitutto al tuo portafoglio e ti permetterà di spendere tutto ciò che risparmi in altri prodotti che sono meno utili ma non per questo meno desiderabili.

Questi ulteriori risparmi rendono ancora più vantaggiosa la giornata dedicata agli sconti, permettendo di ottimizzare il budget e ampliare la propria lista di acquisti con prodotti aggiuntivi che soddisfano altre esigenze o desideri.

3. Iscriversi alle newsletter e ai siti web specializzati nei coupon

Black Friday e Cyber Monday, anche per il 2024, metteranno a disposizione dei consumatori, con sconti molto importanti, migliaia di prodotti ma in numero limitato. Ciò significa che per accaparrarsi i migliori prodotti al prezzo più basso sarà necessario essere veloci e soprattutto fra i primi ad acquistare. Per non perdere nessuno degli articoli che vuoi acquistare a prezzi ribassati, una buona mossa è iscriverti alla newsletter degli shop online che preferisci. In questo modo conoscerai in anteprima, o comunque con largo anticipo, quali possono essere gli articoli che andranno in sconto. Per avere immediatamente disponibile il coupon che più ti interessa, invece, sarà meglio iscriversi alla newsletter di un sito di codici sconto, come precedentemente citato: non appena ne sarà rilasciato uno sul web sarai il primo a saperlo e a poterlo utilizzare.