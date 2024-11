Canoni idrici, Nallo: "È dovere della regione assicurare che il Vco riceva i fondi che le spettano"

“Sono preoccupata per l’ipotesi della regione Piemonte di ridurre i contributi idrici destinati alle zone montane, in particolare alla provincia del Verbano Cusio Ossola, che rischia di perdere risorse essenziali per sviluppo e servizi,” dichiara Vittoria Nallo, consigliera regionale di Stati Uniti d’Europa per il Piemonte.

Questi fondi sono garantiti per il Vco grazie a una misura introdotta dal governo Renzi, che aveva riconosciuto il Vco, Belluno e Sondrio come province interamente montane, assicurando loro il ristorno dei canoni idrici. Belluno e Sondrio ricevono il 100% dei canoni, mentre al Vco viene destinato il 60%. “È dovere della regione assicurare che anche il Vco riceva i fondi che le spettano, nel rispetto della legge e delle esigenze del territorio,” sottolinea Nallo.

“Questa vicenda – prosegue - mette in luce le gravi divisioni interne alla maggioranza, con il segretario locale della Lega che minaccia addirittura un referendum per staccare il Vco dal Piemonte. Cirio deve chiarire: la sua maggioranza ha davvero mire secessioniste? I cittadini non possono tollerare che il futuro della regione venga messo a rischio da giochi di potere interni. Il Vco non chiede elemosine, ma il rispetto che merita,” conclude Nallo.