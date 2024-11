Contravvenzioni, dal milione di Verbania ai 4 mila euro di Crevoladossola

Da poco più di un milione di euro a circa 4 mila euro. E' quanto hanno dichiarato in entrate, attraverso le multe per infrazioni al codice della strada, gli undici comuni del Verbano Cusio Ossola con più di 3 mila abitanti.

La curiosità emerge relativamente tra i dati sulle contravvenzioni fatte per eccesso di velocità. Il Comune del Vco che più sanziona gli automobilisti che hanno il ‘piede pesante’ resta, come già in passato, Druogno. Nel comune vigezzino: su 43.662 euro di multe, 38.482 sono proprio per eccesso di velocità.