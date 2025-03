Una colonnina per ricariche elettriche a Seppiana

Mobilità sostenibile anche a Borgomezzavalle. Il comune ha deciso per l’installazione di una nuova infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici, realizzata in collaborazione con Poste Italiane ed Enel X-Way. Il progetto rientra nell’iniziativa Polis, volta a incentivare la sostenibilità e l’innovazione nei piccoli centri.

"L’installazione di questa infrastruttura rappresenta un passo importante per il nostro Comune e la nostra Valle. Vogliamo favorire la transizione ecologica e offrire ai cittadini servizi all’avanguardia, migliorando la qualità della vita e riducendo le emissioni inquinanti" dice Stefano Bellotti, sindaco del paese della Valle Antrona.

La nuova stazione di ricarica sarà realizzata nei pressi dell’ufficio postale.

Il servizio, che prevede due postazioni di ricarica, rappresenta un’opportunità per cittadini e visitatori, contribuendo a rendere il territorio più accessibile e sostenibile.