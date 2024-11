Nuovi impianti di risalita a Domobianca365: il comune approva il progetto

Il comune di Domodossola ha approvato, tramite una delibera, la proposta della società Domobianca365 relativa ad un progetto di sostituzione degli impianti di risalita Motti, Prel e Baby nella stazione sciistica di Domobianca.

La gestione degli impianti è stata infatti affidata a Domobianca365, con una concessione valida fino al 2028. La stessa società ha dunque proposto il proprio progetto al comune, per poter partecipare ad un bando del Ministero del Turismo per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici.

Il comune ha approvato il progetto in virtù del fatto che, innanzitutto, quest’ultimo risulta compatibile con linee guida programmatiche dell’amministrazione per quanto riguarda la promozione turistica e del territorio; inoltre, la partecipazione al bando non prevede alcun onere per il comune di Domodossola e la sostituzione degli impianti non prevede occupazioni di suolo ulteriori rispetto a quelle già impegnate dalle strutture esistenti.